Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2020 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2020 08:56
    ABONE OL

    virüs toplanyor! Gözler 'nın yeni açıklamasında

    haberi... virüs bu akşam saat 17.00’de toplanacak. Saat 19.00’da basın açıklaması yapacak.

    Bakan Koca açıklama yapacak
    virüs bu akşam saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından basın açıklaması yapacak, soruları yanıtlayacak.

    1 EYLÜL TABLOSU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü () için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

    AKTİF HASTA SAYISINDA ARTIŞ
    Bakan Koca Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Korona virüs Bilim Kurulu toplanyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri