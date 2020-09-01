Bakan Fahrettin Koca açıkladı: İşte koronavirüs vaka sayısı artan 10 il...
Koronavirüs salgınında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de günlük vaka ve ölüm sayılarını sosyal paylaşım sitesi üzerinden Türkiye'ye aktarmayı sürdürürken çok kritik bir bilgi geldi. Megakent İstanbul'da durumun stabil bir şekilde ilerlediği öğrenildi. Öte yandan Türkiye'de vaka sayılarının arttığı iller de belli oldu. Tam 10 şehirde vaka sayıları ciddi boyutta artış gösterdi. Artışın en fazla olduğu il ise Başkent Ankara olarak görülüyor.
01.09.2020 09:42
- Son Güncelleme: 01.09.2020 09:42
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