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Bakan Fahrettin Koca açıkladı: İşte koronavirüs vaka sayısı artan 10 il...

Koronavirüs salgınında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de günlük vaka ve ölüm sayılarını sosyal paylaşım sitesi üzerinden Türkiye'ye aktarmayı sürdürürken çok kritik bir bilgi geldi. Megakent İstanbul'da durumun stabil bir şekilde ilerlediği öğrenildi. Öte yandan Türkiye'de vaka sayılarının arttığı iller de belli oldu. Tam 10 şehirde vaka sayıları ciddi boyutta artış gösterdi. Artışın en fazla olduğu il ise Başkent Ankara olarak görülüyor.

01.09.2020 09:42 - Son Güncelleme: 01.09.2020 09:42
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vaka sayısı artan 10 il...

İSTANBUL'DA ARTIŞ YOK

İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul'da ciddi bir artış yok.

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Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vaka sayısı artan 10 il...

Salgında son durum nedir?

Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege'de artış yok.

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vaka sayısı artan 10 il...

İzmir'de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vaka sayısı artan 10 il...

ARTIŞ YAŞANAN 10 İL

Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara...

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vaka sayısı artan 10 il...

Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında...

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