AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İnternetten AÖF kayıt yenileme ekranı en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi açık öğretim okuyan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihler arasında, nasıl yapıldığını ve ücretini merak ediyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
2020 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 öğretim yılı için YKS ile açıköğretim sistemine yerleşmiş olan adayların bu itibarıyla online başvuru ve kayıt işlemleri başladı. AÖF yeni kayıt tarihleri 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 09.00'da başlayıp 10 Eylül 202 tarihinde bitecek. 11 Eylül 2020 tarihinde ise mazeretli kayıt yapılacak. Dikey geçiş ile AÖF kayıt işlemi yapacak olan adaylar ise işlemlerini 28 Eylül'de gerçekleştirecek. 2020 AÖF kayıt takvimi Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesindeki açıköğretim alanında detaylı bir şekilde yer alıyor.
AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar, AÖF kayıt ücreti konusunda da araştırma yapıyor. AÖF kayıt tarihleri 2020 belirlendikten sonra şimdi ücretler ile ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı. Açıköğretim fakültesinde genellikle bölüme göre kayıt ücretleri de farklı oluyor. AÖF kayıt ücreti henüz Anadolu Üniversitesi tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçen senenin AÖF kayıt ücretleri bilgisine Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün. Yakın zamanda güncel kayıt ücreti bilgilerinin de paylaşılması bekleniyor.
AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar tarafından AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. AÖF kayıt tarihleri içerisinde aday başvuruları aof.anadolu.edu.tr resmi internet adresinden yapılıyor. Adayların başvuru yapmaları için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sistemi içerisinde güncel olarak yer alması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu kuruma gidip başvurmaları ve bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları gerekiyor.
Bunun yanı sıra online olarak kayıt başvurusu yapmamış olan adayların kaydı yapılamıyor. Çevrimiçi başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra AÖF yeni kayıt ücreti ödeyen adayların durumları kontrol edilip kayıt işlemleri onaylanıyor. Adayların ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt işleminin tamamlanması için başvuru sayfası üzerinden onay vermesi gerekiyor. 11 Eylül'den sonra online ya da farklı bir yöntem ile başvuru gerçekleştirilemiyor. İleri tarihlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına adayların son günlere kalmadan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süreleri normal şartlar altında uzatılmıyor.
31 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında herhangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptıramamış olanlar için 11 Eylül tarihinde mazeretli kayıt işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu AÖF kayıt sürecinde de adayların mazeret beyaz etmesi bekleniyor. Aynı zamanda adaylar; muafiyet işlemleri ve ders transferi gibi konular hakkında detaylı bilgiye Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi olan anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasındaki Duyurular bölümünden ulaşabiliyor.