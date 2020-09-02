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    • 02.09.2020 12:53
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    : Eski milletvekili hayatını kaybetti

    haberine göre 23.Dönem Ankara Milletvekili merhum Başbakan ’in doktoru bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki kız babası Pehlivan'ın cenazesinin 3 Eylül'de kaldırılması bekleniyor.

    Mücahit Pehlivan'dan acı haber

    Pehlivan 22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili genel seçimlerinde, listesinden DSP kontenjanından milletvekili seçilmiş, daha sonra başörtüsü serbestliğine ilişkin değişikliğine evet oyu verdiği için partisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süre bağımsız kalan Pehlivan, daha sonra siyasi hayatına milletvekili olarak devam etmişti.

    Milletvekilliği döneminin sona ermesinin ardından özel muayenehanesinde hekimlik yapan Pehlivan akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 2 kız babası Pehlivan'ın cenazesinin 3 Eylül'de kaldırılması bekleniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti
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