Pehlivan 22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili genel seçimlerinde, CHP listesinden DSP kontenjanından milletvekili seçilmiş, daha sonra başörtüsü serbestliğine ilişkin Anayasa değişikliğine evet oyu verdiği için partisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süre bağımsız kalan Pehlivan, daha sonra siyasi hayatına AK Parti milletvekili olarak devam etmişti.

Milletvekilliği döneminin sona ermesinin ardından özel muayenehanesinde hekimlik yapan Pehlivan akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 2 kız babası Pehlivan'ın cenazesinin 3 Eylül'de kaldırılması bekleniyor.