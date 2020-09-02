Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2020 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2020 13:36
    ABONE OL

    Son dakika: Jet ski ile kaçmaya çalışan şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı: "Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz"

    'den satın aldıkları jet ski ile 'ın 'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan şüphelisi 3 eski askerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler “Kiralamak çok masraflı olacaktı, bizde jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle satın aldık. Üçümüz yakın arkadaşız her geldiğinde pahalı olduğu için satın aldık”  dedi.

    Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz

    'in Çeşme ilçesinden satın aldıkları jet ski ile 'ın 'na kaçmaya çalışan zanlısı 3 eski asker dün yakalanmıştı.

    Şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlenmişti.

    Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

    TRT Haber'de yer alan habere göre eski askerlerin ifadeleri ortaya çıktı.

    "KARŞIDAKİ ADAYI TÜRK ADASI SANDIK"
    Eski askerden birisi "Türk karasuları sınırını bilmeden farkında olmadan geçtik. Üçümüz iyi arkadaşız. Gezmek için denize açıldık. Fazla açılmışız karşıdaki adayı Türk adası sandık. Oraya gidelim, karaya çıkalım diye düşündük. Biraz fazla açıldığımızı sahil güvenlik geldiği zaman anladık. Kaçma amacımız yoktu." dedi.

    "JET SKİ İLE GEZMEYİ ÇOK SEVİYORUZ"
    Şüpheliler, jet skiyi neden satın aldıkları sorusuna şöyle cevap verdi:

    "Kiralamak çok masraflı olacaktı, bizde jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle satın aldık. Üçümüz yakın arkadaşız her geldiğinde pahalı olduğu için satın aldık"

    KEŞİF AMACIMIZ YOKTU, BU BÖLGELERİ ÇOK SEVİYORUZ"
    Halen FETÖ üyeliğinden davaları devam eden eski askerlere, Çeşme, Kuşadası Dikili bölgelerinde neden keşif yaptıkları sorusu yöneltildi.

    Şüpheliler bu soruya da "Bu bölgeleri çok seviyoruz. Sık sık üç arkadaş buralara gelip geziyoruz. Keşif amacımız yoktu" yanıtını verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Jet ski ile kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı: "Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz"
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri