





"EN KÜÇÜK BİR YATIRIM YAPSA ORADAKİ MAL VARLIKLARINA EL KOYUYORLAR"

Suud rejiminin yatırımcıları tehdit ettiğini ifade eden Şengül, "Bölgemize çakılan bir çivi dahi önemliyken böyle bir tesisin atıl bir vaziyette kalması hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok içler acısı bir durum. Siyasi olarak baskılar böyle olmamalı. Suudi Arabistan Hükümeti baskılarla bu insanların Türkiye'ye yatırım yapmamaları için her türlü baskıyı yapıyorlar. Şu anda burada bu yatırımcı en küçük bir yatırım yapsa oradaki mal varlıklarına el koyuyorlar. Dolayısıyla şu anda ülkemizdeki bu ve benzeri Suudi Arabistanlılar tarafından yapılmış yatırımlar durmuş durumda" dedi.







