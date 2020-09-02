Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2020 21:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2020 21:27
    ABONE OL

    Son dakika: açıkladı: /’de 2 'lı terörist teslim oldu

    , 2 'lı teröristin /’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

    MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
    , 2 'lı teröristin /'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Şırnak/Silopi’de 2 PKK'lı terörist teslim oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri