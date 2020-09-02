Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/tyRJ6cdF29