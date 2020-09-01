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    • 01.09.2020 11:59
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    Son dakika: 'da /'lı terörist yakalandı

    Son dakika haberine göre, Suriye'nin ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü / üyesi bir terörist yakalandı. Zanlının adresinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve silahlara ait 73 mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi.

    Tel Abyad'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü ve Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

    Bölgeden bir kişinin terör örgütü YPG/PKK için istihbarat topladığı bilgisini alan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin geçmiş dönemde terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde yer alan S.E.H. olduğunu tespit etti.


    Ekiplerce yapılan operasyonda S.E.H. gözaltına alındı.

    Zanlının adresinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve silahlara ait 73 mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi.

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