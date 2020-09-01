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    : 'ın sözde emiri yakalandı ve tutuklandı

    haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "'ın sözde emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, terör örgütü 'ın yakalanan sözde nin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.

    Tutuklanan terör örgütü 'ın sözde emiri Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

    İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Mahmut Özden yakalandı.

    İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüpheli Mahmut Özden çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Şüpheli Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

    Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı ve tutuklandı
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