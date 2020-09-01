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    • 01.09.2020 11:42
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    Son dakika: 'de yolcu minibüsüyle otobüsü çarpıştı:4 yaralı

    Son dakika haberine göre, Karayolu'nda yolcu minibüsü otobüsüne arkadan çarptı. da minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

    Kadıköy'de korkunç kaza! 4 kişi yaralandı

    saat 10.00 sıralarında Karayolu Kozyatağı mevki istikametinde meydana geldi. Selami A. idaresindeki 34 TN 2446 plakalı otobüsü, duraktan yolcu aldıktan sonra istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 5761 plakalı yolcu minibüsü, otobüse arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular sağa sola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kadıköy'de yolcu minibüsüyle İETT otobüsü çarpıştı:4 yaralı
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