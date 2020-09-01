Milli Savunma Bakanlığı Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.



MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadelerine yer verildi.