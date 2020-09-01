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    • 01.09.2020 11:18
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    Son dakika: MSB açıkladı: 'de asker 1 şehit oldu

    Son dakika haberine göre, Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

    Hakkari'den acı haber

    Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

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