Süleyman Kaan Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı?

Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı? Süleyman Kaan Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaptığı bir yorumla sosyal medyayı ayağa kaldıran Altınok'un tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Bir hemşireye yönelik yaptığı taciz ve tehdit içeren yorumuyla tepki çeken Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı? Süleyman Kaan Altınok kimdir?
SÜLEYMAN KAAN ALTINOK TUTUKLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."
SÜLEYMAN KAAN ALTINOK KİMDİR?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşire, Süleyman Kaan Altınok tarafından küfürlerle tehdit edildi. Cinsel saldırı tehdidinde bulunan Altınok'a tepkiler dinmedi.
Ankara'da bir hastanede görev yapan Büşra hemşiye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim" diyerek aşure istedi. Büşra hemşireden gelen bu talebe olumlu yanıt veren Yavaş ise "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" yanıtını verdi ve tüm hastane çalışanlarına aşure göndereceğini açıkladı.
Bu diyaloğun ardından Süleyman Kaan Altınok adlı kişi Büşra hemşireyi tehdit etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek Büşra hemşirenin görevinden alınmasını isteyen Süleyman Kaan Altınok, bu talebinin ardından cinsel saldırı tehdidinde bulundu.
BAKAN KOCA'DAN DESTEK
Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan açıklamada bulundu.
Bakan Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.