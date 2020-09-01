Süleyman Kaan Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı?

Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı? Süleyman Kaan Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaptığı bir yorumla sosyal medyayı ayağa kaldıran Altınok'un tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Bir hemşireye yönelik yaptığı taciz ve tehdit içeren yorumuyla tepki çeken Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı? Süleyman Kaan Altınok kimdir?

SÜLEYMAN KAAN ALTINOK TUTUKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."