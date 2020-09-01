İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri 2020! AUZEF kayıtları nasıl yapılır?

AUZEF uzun zamandır beklenen 2020 kayıt tarihlerini açıkladı. Binlerce aday İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Diğer yandan corona virüsten dolayı herhangi bir merkeze gitmeden AUZEF kayıtlarını yaptırmak isteyenler online olarak işlemlerin nasıl yapıldığını sorguluyor. İşte AUZEF 2020 kayıtları hakkında bilgiler…