65 yaş üstü yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstüne yeni yasaklar gündeme geldi. Vatandaşlarımızın sağlığı için kısıtlamalar devreye girdi. Hasta sayısında artış yaşanmasıyla birlikte, bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte Valiliklerin aldığı tedbir kararları!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar için alınmış genel bir karar bulunmuyor. İldeki vaka sayısı ve pandemi seyrine göre Valilikler karar alabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

KOCAELİ

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda önemli kararlar alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen "Covid-19 İl Değerlendirme Toplantısı"nda Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere korona virüs salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındı. Bugün itibari ile geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 6.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.65 yaş üstü vatandaşlar, hastaneden taburcu olup evine dönerken, hekime randevusu olan veya hekim raporu almaları durumunda kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılmak için, cenaze nakline refakat etmek için, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.

İl genelinde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklanan 65 yaş üştü vatandaşlar, 1. derece yakını olmayan vatandaşların asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlarına katılamayacak.