Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un katılımlarıyla 20 bin Öğretmen Atama Kurası Çekiliş Töreni gerçekleştirildi.





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün biz heyecanlıyız çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var" dedi. Selçuk, "48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil eden butona basacak. Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacın büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.







SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabildi.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

Atama işlemleri, 1 Eylül 2020 tarihinde sonuçlandırılacak ve tercih başvurusunda bulunan adaylar atama sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile yine e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecektir.

HANGİ BÖLÜME KAÇ ÖĞRETMEN ALINACAK?

Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması yapılacak.