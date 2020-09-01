Poşe yumurta nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef poşe yumurta tarifi!

Kahvaltılarda ya da öğün olarak tercih edilen poşe yumurta sevilen lezzetlerden biridir. Daha önce yapmamış olanlar ise Masterchef'te gördükleri poşe yumurta tarifini araştırmaya başladı. Peki lezzetli ve kolay hazırlanan poşe yumurta nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Arama motorlarından sorgulanan Masterchef poşe yumurta tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
POŞE YUMURTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
-1 adet taze yumurta
-Su
-Sirke (isteğe bağlı)
POŞE YUMURTA TARİFİ
Ekmeği fırın ızgarasında kızartın. Küçük bir tencerede su kaynatın, sirke ekleyin ve yumurtayı bir kepçenin içine kırın.
Kepçeyi yavaşça suyun içine batırın. 30 saniye kadar bekleyip yumurtayı suyun içine bırakın. 2-3 dakika pişirin ve yumurtayı kevgir yardımıyla suyun içinden alın.
Ekmeğin üzerine jambonu ve yumurtayı yerleştirin. Taze çekilmiş karabiber ve tuz serpiştirin.
Nane yaprağıyla süsleyerek bekletmeden servis yapın. Afiyet olsun…