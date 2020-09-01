Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri arasında yer alan boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Gerek, "Bu hastaların önemli bir kısmı Kovid-19 şüphesiyle geliyor ve test talep ediyorlar. Bademcikler üzerinde mikrobik enfeksiyondan kaynaklı görüntüler varsa bu hastalarda kas, eklem ağrısı, aşırı halsizlik, burun akıntısı gibi Kovid belirtilerine benzer şekilde semptomları görmek mümkün" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Gerek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim itibarıyla viral üst solunum enfeksiyonlarının daha yoğun olduğu bir döneme yaklaşıldığına işaret ederek sonbaharda bu durumun daha yüksek bir oranda yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinden sonra vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Gerek, "Son zamanlarda Kulak Burun Boğaz ve Acil Servis Polikliniklerinde özellikle boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile gelen hasta sayısında artış gözlemlemeye başladık. Bu hastaların önemli bir kısmı Kovid-19 şüphesiyle geliyor ve test talep ediyorlar." dedi.

Prof. Dr. Gerek, boğaz ağrısı şikayetiyle gelen hastayı muayene edecek hekimin sorgulama yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Hastanın fizik muayenesi esnasında özellikle bademcik enfeksiyonunun Kovid'den kolaylıkla ayırt edilebileceğini anlatan Gerek, "Bademcikler üzerinde mikrobik enfeksiyondan kaynaklı görüntüler varsa bu hastalarda kas, eklem ağrısı, aşırı halsizlik, burun akıntısı gibi Kovid belirtilerine benzer şekilde semptomları görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gerek, burun akıntısının Kovid belirtisi olup olmadığı konusunda da bilgi verdi. Burun akıntısının, gripten ziyade nezlede daha çok görüldüğünü ifade eden Gerek, "Son zamanlarda Ankara'nın gündüz ısısı ile gece ısısı artık açıldı. Geceleri serinlemeye başladı. Nezle şeklinde kırgınlıkları bir miktar daha çok görmeye başladık. Bunu Kovid-19 ile karıştırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.