Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları başladı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

2020 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 öğretim yılı için YKS ile açıköğretim sistemine yerleşmiş olan adayların bu itibarıyla online başvuru ve kayıt işlemleri başladı. AÖF yeni kayıt tarihleri 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 09.00'da başlayıp 10 Eylül 202 tarihinde bitecek. 11 Eylül 2020 tarihinde ise mazeretli kayıt yapılacak. Dikey geçiş ile AÖF kayıt işlemi yapacak olan adaylar ise işlemlerini 28 Eylül'de gerçekleştirecek. 2020 AÖF kayıt takvimi Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesindeki açıköğretim alanında detaylı bir şekilde yer alıyor.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, AÖF kayıt ücreti konusunda da araştırma yapıyor. AÖF kayıt tarihleri 2020 belirlendikten sonra şimdi ücretler ile ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı. Açıköğretim fakültesinde genellikle bölüme göre kayıt ücretleri de farklı oluyor. AÖF kayıt ücreti henüz Anadolu Üniversitesi tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçen senenin AÖF kayıt ücretleri bilgisine Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün. Yakın zamanda güncel kayıt ücreti bilgilerinin de paylaşılması bekleniyor.