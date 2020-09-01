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    • 01.09.2020 16:09
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    virüse yakalanan Partisi Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı

    haberi... Demokrasi ve Atılım () Partisi Genel Başkanı , yeni tip virüs (-19) tedavisine ilişkin "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım." ifadelerini kullandı. Babacan, geçtiğimiz günlerce eşi ve küçük oğlunun da korona testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş ve hastalıkla ilgili gelişmeleri takipçileri ile paylaşmıştı.

    Koronaya yakalanan Babacan hastaneye kaldırıldı!

    Partisi Genel Başkanı , 25 Ağustos'ta virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

    Babacan daha sonra, eşi ve küçük oğlunun da korona testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş ve hastalıkla ilgili gelişmeleri takipçileri ile paylaşmıştı.

    Babacan, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaparak tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı.

    Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

    "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden -19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."

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