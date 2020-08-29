Ali Babacan kimdir kaç yaşında? Ali Babacan eşi çocukları kimdir?

1994 ile 1995 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e danışmanlık yapan Babacan, 2001 yılında AK Parti Kurucu Üyesi oldu. Ankara milletvekili olan Ali Babacan, ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık görevinde bulundu.

Ali Babacan aslen Ankara Şereflikoçhisar'lı. Babacan ODTÜ mezunu eşi ise Hacettepe tercümanlık bölümü çıkışlı. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ın 3 çocukları var. Babacan ailesinin çocuklarının isimleri Kerem Babacan, Dilara Babacan ve Hilmi Emir Babacan.

Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan'ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD'den dönünce kardeşleri onları tanıştırdı.