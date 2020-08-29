Ali Babacan kimdir kaç yaşında? Ali Babacan eşi çocukları kimdir?

Ali Babacan eşi çocukları kimdir? Ali Babacan kimdir kaç yaşında? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Babacan, kendisinden sonra eşi ve çocuğunun da koronavirüs olduğunu duyurdu. Peki, Ali Babacan kimdir? Ali Babacan eşi çocukları kimdir?
ALİ BABACAN'DAN AÇIKLAMA!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'da sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, "Bugün COVID-19'la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir'in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları" ifadelerini kullandı.
Tedavisinin evinde devam ettiğini kaydeden Babacan, "Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum" dedi.
Sağlık çalışanlarının haklarının büyük olduğunu kaydeden Babacan, "Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım" dedi.
ALİ BABACAN EŞİ ÇOCUKLARI KİMDİR?
Ali Babacan TED Ankara Koleji'nden 1985 yılında birincilikle mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı. ODTÜ'den de birincilikle mezun olan Ali Babacan, 1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Babacan, 1990-1992 yılları arasında İllinois'deki ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. 1994 yılında Ankara'ya döndükten sonra tekstil sektöründe hizmet veren kendi aile şirketinin başına geçti.
1994 ile 1995 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e danışmanlık yapan Babacan, 2001 yılında AK Parti Kurucu Üyesi oldu. Ankara milletvekili olan Ali Babacan, ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık görevinde bulundu.
Ali Babacan aslen Ankara Şereflikoçhisar'lı. Babacan ODTÜ mezunu eşi ise Hacettepe tercümanlık bölümü çıkışlı. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ın 3 çocukları var. Babacan ailesinin çocuklarının isimleri Kerem Babacan, Dilara Babacan ve Hilmi Emir Babacan.
Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan'ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD'den dönünce kardeşleri onları tanıştırdı.