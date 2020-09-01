



'KENDİSİNE GÜVENDİK, DOLANDIRILDIK'

İranlı Ali Reza Karamouzabadi, Mahdi Mazdak ve Majid Rahmanı, dolandırıldıkları iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İran'da bankadan emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen Mahdi Mazdak ile yine İran'da taş işletmeciliği yaptıktan sonra Türkiye'ye gelen Majid Rahmanı, Mehran Mohammadi ile geçen yıl tanıştıklarını anlattı. Mohammadi'nin, birçok İran ve diğer ülke vatandaşlarını ev sahibi yaptığını söyleyerek kendilerinden 1 milyon TL aldığını iddia eden Mahdi Mazdak ve Majid Rahmani, "Bu kişi bize inşaat işi haricinde birden fazla iş ile uğraştığını ve çok müşterisi olduğunu söyledi. Kendisine güvendik ve ev parasının tamamını ödedik. Geçen 27 Mayıs'ta sözleşme yaptık. Ancak bize evleri vermedi. Koronavirüsü bahane ederek bizi 12 Haziran'a kadar oyaladı. O tarihten sonra ne ailesine ne de telefonlarına ulaşabildik. Yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk ettiğini düşünüyoruz" dedi. Mahdi Mazdak'ın oğlu İman Mazdak da babasını dolandıranların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.



