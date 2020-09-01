Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2020 04:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2020 05:39
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'nin Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nin Güney Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı olarak ’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Adada yapılan hataları ABD tekrar ediyor

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nin Güney Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı olarak 'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ambargonun kaldırılmasının Avrupa'nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:
    "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri