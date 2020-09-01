"BU HAFTA TÜM ORMAN TEŞKİLATIMIZ ALARM HALİNDE"

Meteorolojik olarak bu haftanın yangınlar açısından kritik olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Nemin yer yer yüzde 10'lara kadar düştüğü ve kolay kolay da karşı karşıya kalmadığımız bir meteorolojik şartlar var. O yüzden bu hafta tüm orman teşkilatımız alarm halinde. Bu sebeple de çok ciddi bir takibimiz var. Çoğu medyaya yansımamakla birlikte bu hafta 30 orman yangını ve 6 da kırsal olmak üzere 36 yangınla mücadele ettik. Şu an aktif olarak Nallıhan'da ve İstanbul Beykoz'da bir yangınımız var. Beykoz'daki yangının etrafı tamamen çevrilmiş durumda."