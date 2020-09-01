Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2020 05:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2020 05:02
    ABONE OL

    "Yıldırım-2 "nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi

    Valilikten yapılan açıklamada, , de desteğiyle bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 'nun devam ettiği belirtildi.

    Hakkari'de uçaksavar mühimmat ele geçirildi

    'nin ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda uçaksavar mühimmat ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, , de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 'nun devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    ''31 Ağustos günü ilimiz Şemdinli İlçesi Mamalı Yaylası Mevkisi'nde yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde 2600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri