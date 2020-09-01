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    Başkan , ’ye katılan belediye başkanlarını kabul etti

    Başkan , ’ye katılan belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Geçen ay AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katılmıştı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

    Geçen ay Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.

    AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

    AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:

    "Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut

    Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş

    Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk

    Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren

    Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut

    Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı

    Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide

    Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu".

    AK PARTİ'Lİ BELEDİYE SAYISI TOPLAM 794 OLDU
    31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.
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