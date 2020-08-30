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    • 30.08.2020 13:43
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    Başkan dolayısıyla tebrikleri kabul etti

    Başkan , tebriklerini kabul etti. ana bina girişinde gerçekleştirilen törende korona virüs tedbirleri öne çıktı. Daha önceki törenlerde tebrikleri tokalaşarak kabul eden Başkan Erdoğan, bu sene tebrikleri maskeli ve göğüs selamı ile kabul etti.

    Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

    Başkan Anıtkabir ziyareti sonrası 'nde tebriklerini kabul etti.



    Törende, Başkanı , Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Genel Başkanı , TBMM Başkan Vekili Celal Adan, , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , yabancı misyon temsilcileri, askeri personel ile bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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