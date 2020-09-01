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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bunuyor.



DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ

Terörle mücadele konusunda kahramanlarımız canlarını feda ediyor. Mekanları cennet olsun. 3 Eylül'de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti 3 Eylül'de 1. yılını dolduruyor. Ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmaya devam ediyor. Bütün annelerinin ellerinden öpüyoruz.



GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Yaraların sarılması için insan üstü çaba sarf edildi. Hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. 2020 senesinde birçok doğal afetle karşılaştık. Giresun'daki seldeki çalışmaları Cumhurbaşkanımız ilçe ilçe takip etti. Bakanlarımız derhal bölgeye gitti.

Gelinen noktada 179 mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmış, kapanan köy yolları açılmıştır. Bölge halkına ekonomik destek sağlanmıştır. Sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek.



MALAZGİRT VE 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Milli bayramlarımız arasında sanal yarışlar oluşturuluyor. Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos'ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı'nın bunu yasakladığı gibi şeyle söylendi bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos'ta da uygulandı.



TERÖRLE MÜCADELE

DEAŞ'la mücadele konusu önemli bir konu. Cumhurbaşkanımız bunların İslam'la alakasının olmadığını belirtti. DEAŞ'a en büyük kayıplara verdirmiş ülkeyiz. DEAŞ'la PKK/PYD arasında bağlar vardır. Hepsiyle aynı mücadele yürütülmeli.



AK Parti Sözcüsü Çelik: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir."



