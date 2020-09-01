1 Eylül korona tablosu her gün Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bu bağlamda günün güncel koronavirüs tablosu merak eden vatandaşlar son durumu öğrenmek için açıklamayı bekliyor. Dün açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926'ya yükseldi. Peki, koronavirüs ölüm, iyileşen ve vaka sayısı kaç oldu? İşte corona virüs vakalarında son durum

KORONAVİRÜS ÖLÜM, İYİLEŞEN VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Eylül vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.