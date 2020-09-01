Üniversiteler 1 Ekim’de açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler online mı olacak?

Üniversiteler 1 Ekim'de açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde bu yılki eğitimin online mı yüz yüze mi olup olmayacağı merak ediliyor. Binlerce üniversite öğrencisi okulların ne zaman açılacağına ilişkin araştırma yapıyor. Eğitim gördüğü okuldaki şehre gitme planı yapan öğrenciler için gözler üniversitelerin ne zaman açılacağına çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaş riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.