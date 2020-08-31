Tedavilerde buna dikkat! Çoğu hasta kullanıyor ama tehlike saçıyor

BU İLAÇLARI MUTLAKA BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Aşıların mutlaka buzdolabında saklanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Bazen sıvı ilaçların buzdolabında saklanması gerekebilir. Özellikle açılıp da kullanılmaya devam eden ürünlerden sıvı halde olanların buzdolabında saklanması uygundur. Her ürünün özel saklama koşulu vardır. Çünkü firmalar bunun için inanılmaz testler yapıyor. Hastalarımız kullandıkları ilacın talimatlarını okuyarak saklama koşullarına uysunlar" dedi.

SAKLAMA KAPLARI HAVA, NEM VE GÜNEŞE AÇIK

Özellikle çok fazla ilaç kullanan yaşlı hastalarca tercih edilen ilaç saklama kapları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şunları söyledi: "Belirli yaşa gelmiş büyüklerimiz çok fazla ilaç kullanıyorlar. Günlerini karıştırmamak için ilaçları orijinal ambalajından çıkartarak üzerinde günler yazan saklama kaplarına koyma eğilimindeler. Bu son derece tehlikeli. Çünkü ilaç ambalajında son kullanma gününe kadar etkin bir şekilde kalabilir. Orijinal ambalajından çıkardığımız anda o ilacın etkinliği ve hijyeni hakkında bütün güvenilirliği bitiriyoruz. Çok mecbur kalırlarsa ilaç ambalajıyla birlikte bırakıp makasla keserek kullanabilirler. Ancak makasla keserken ambalaja zarar verebilirsiniz. O nedenle ilaçların mutlaka kendi orijinal ambalajında saklanması çok önemli. Marketlerde ya da kozmetik mağazalarında satılan o ilaç kaplarında herhangi bir nem ve hava geçirmezlik yok. Hava, nem ve güneşe açık."