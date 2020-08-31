Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2020 DGS sonuç tarihi belli oldu!

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın katıldığı 2020 DGS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki DGS puan hesaplaması nereden ve nasıl yapılır? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kayıt tarihleri ile ilgili de önemli bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm bilgiler…
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Pazar günü düzenlenen 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
SINAV SONUÇLARI HAKKINDA
Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
2020-DGS sonuçları sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.
DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
Örnek;
Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.
FLAŞ DGS AÇIKLAMASI
YÖK'ten, DGS'ye giren öğrencilerin kayıtlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve benzerlerini başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur." denildi.