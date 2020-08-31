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    • 31.08.2020 17:20
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan ye destek mesajı!

    Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca’dan Büşra hemşireye destek!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi hesabı üzerinden Belediye Başkanı 'tan aşure istediği için tehdit edilen yle telefonda görüştüğünü paylaştı.

    görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, bir tabak aşure isteğinde bulunmuştu. Bu paylaşımına Yavaş'tan cevap gecikmedi. Yavaş, "Sevgili kızım Büşra" diye hitap ettiği Büşra hemşirenin nezdinde tüm Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure yollayarak, "İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

    Bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı Yavaş'ın tweetini alıntılayarak, Büşra hemşire hakkında yakışıksız ifadelerde bulundu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Büşra hemşirenin işine son verilmesini istedi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Büşra hemşireye destek mesajı!
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