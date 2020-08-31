Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Koca açıklamasında, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde. " ifadelerini kullandı.