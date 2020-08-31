AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı! Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla ve heyecanla beklediği haber geldi. AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün itibariyle başladı, peki ne zamana kadar yapılabilecek? AÖF kayıt yenileme işlemleri lisans veya önlisans fark etmeksizin kayıtlarını yapmak isteyen vatandaşların elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesine bu sene ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi.
AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.
AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI
Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.