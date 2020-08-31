AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı! Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla ve heyecanla beklediği haber geldi. AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün itibariyle başladı, peki ne zamana kadar yapılabilecek? AÖF kayıt yenileme işlemleri lisans veya önlisans fark etmeksizin kayıtlarını yapmak isteyen vatandaşların elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.