Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonucu 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i asker 5 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu Giresun'da. Erdoğan, Dereli ilçesine inişi öncesinde havadan incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.
DERELİ'DE ANA CADDE ULAŞIMA AÇILDI
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilçede ekiplerce gece boyu süren çalışmaları da yerinde inceledi. Aralıksız süren asfalt döküm ve altyapı çalışmalarını inceleyen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın sorun ve taleplerini de dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımlar da planlıyor.