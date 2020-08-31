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Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonucu 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i asker 5 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu Giresun'da. Erdoğan, Dereli ilçesine inişi öncesinde havadan incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

31.08.2020 15:17 - Son Güncelleme: 31.08.2020 15:22
Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonucu 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i asker 5 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu Giresun'da.

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Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi

Erdoğan, ilçeye inişi öncesinde havadan incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi

Başkan Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi

Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi

DERELİ'DE ANA CADDE ULAŞIMA AÇILDI
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilçede ekiplerce gece boyu süren çalışmaları da yerinde inceledi. Aralıksız süren asfalt döküm ve altyapı çalışmalarını inceleyen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın sorun ve taleplerini de dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımlar da planlıyor.

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