Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi

DERELİ'DE ANA CADDE ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilçede ekiplerce gece boyu süren çalışmaları da yerinde inceledi. Aralıksız süren asfalt döküm ve altyapı çalışmalarını inceleyen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın sorun ve taleplerini de dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımlar da planlıyor.

