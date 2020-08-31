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    • 31.08.2020 12:20
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    , memleketi Erzincan'da rafting yaptı, nehirde yüzdü

    Eski Başkanı ve İzmir Milletvekili , Erzincan'ın Kemah (Eğin) ilçesinden geçen 'nde rafting heyecanı yaşadı. Yıldırım, nehrin hızlı akan bölgelerinde kürek çekerken durgun sularının olduğu bölgede ise zaman zaman yüzdü.

    Binali Yıldırım rafting yaptı

    Erzincan Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve bazı kurum müdürleriyle Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri'ne geldi.

    Yıldırım ve beraberindekiler, bölgedeki Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmeden önce rafting rehberinden bu spora ilişkin bilgi aldı.



    Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yaptı.

    Yıldırım, nehrin hızlı akan bölgelerinde kürek çekerken durgun sularının olduğu bölgede ise zaman zaman yüzdü.



    Kentte bulunan rafting kulüplerinden oluşan 6 bottaki sporcular da Yıldırım ve beraberindekilere eşlik etti.

    Yıldırım, rafting sonrası yaptığı açıklamada, raftingi, bu sporu daha önce hiç denememiş kişilerin bile rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.



    Karasu Nehri'nde rafting etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Bu güzel sporu yapmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ülkemizin, doğamızın zenginliklerinden faydalanmak için burada her şey var. Su sporları, doğa sporları var ve yamaç paraşütünden kanyon taş yol trafiğine kadar her şey var.



    Eğin'den İliç Eriç kanyonuna, Erzincan'ın Girlevik Şelalesi'nden kültürel zenginliklerinin yer aldığı Munzur Ergan Kayak Merkezi ve Keşiş dağlarındaki yedi göller bölgesine kadar bütün ziyaretçiler için çok güzel zengin turizm imkanları var."
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