



Karasu Nehri'nde rafting etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu güzel sporu yapmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ülkemizin, doğamızın zenginliklerinden faydalanmak için burada her şey var. Su sporları, doğa sporları var ve yamaç paraşütünden kanyon taş yol trafiğine kadar her şey var.