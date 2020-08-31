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    • Güncel
    • 31.08.2020 23:49
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    • 31.08.2020 23:49
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    | Meteoroloji sıcaklar konusunda uyardı!

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, , Göller yöresi, 'nun kuzeybatısı, Batı 'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve 'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji sıcaklar konusunda uyardı!

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

    Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    Marmara'nın güneydoğusu, , Göller yöresi, 'nun kuzeybatısı, Batı 'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve 'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey yönlerden, kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA

    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 16°C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 22°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 17°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 22°C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 22°C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    14°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    MANİSA 21°C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 21°C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 22°C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 26°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    20°C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY 20°C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 20°C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 13°C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 18°C, 37°C

    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

    KONYA 20°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 14°C, 34°C

    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 36°C

    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    SİNOP 20°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK 19°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 15°C, 39°C

    Az bulutlu

    21°C, 29°C

    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 19°C, 28°C

    Az bulutlu

    TRABZON 23°C, 28°C

    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 11°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    KARS 8°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    MALATYA 17°C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN 12°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 19°C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 24°C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 24°C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 27°C, 43°C

    Az bulutlu ve açık

    DENİZLERDE HAVA
    Fırtına beklenmiyor.

    KARADENİZ
    : Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), batısı 5 (40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 4,5 m, batısı 2,0m, Görüş: İyi.

    MARMARA
    Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerine kadar 6 (50km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece 2,5 m; Görüş: İyi.

    EGE
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 6 (50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.

    AKDENİZ
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz'in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), akşam 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam 1,0 m; Görüş: İyi.

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji sıcaklar konusunda uyardı!
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