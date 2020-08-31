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    • 31.08.2020 13:16
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    Çirkin provokasyona tepkiler çığ gibi büyüdü! Genel Müdür’den Cumhuriyet yazarına gibi cevap

    lılar hakkında çirkin ifadeler kullanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işıl Özgentürk’e kendisi de Batmanlı olan Genel Müdürü ’den gibi cevap geldi. Aygöl, Batman’daki oranlarının ortalamasına göre oldukça düşük olduğunu belirterek “600 bin nüfusu aşkın bir memleketi yazarken araştırmaksızın gerçeklerle bağdaşmayan bir haberi kaleme alan ve bu haberi yaptıran anlayışı ve haberciliği kınıyorum” dedi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    Genel Müdür’den Cumhuriyet yazarına tokat gibi cevap

    Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işıl Özgentürk dünkü lılar'a yönelik çirkin ifadelerle dolu bir yazı kaleme aldı.

    Özgentürk, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğramasının ardından eden İpek Er'den bahsettiği köşe yazısında, Batman'daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğunu; bekâretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğü şeklinde skandal satırlara yer verdi.

    TEPKİ YAĞDI

    "Porno çukurunda debeleniyoruz" başlıklı yazı ile alakalı Batman'daki intihar oranı çok yüksek olduğunu ileri süren Özgentürk'e genelindeki Batmanlılar'dan tepki yağdı. Özgentürk hakkında AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir suç duyurusunda bulundu.

    Tüm bu gelişmeler üzerine Genel Müdürü 'den gibi cevap geldi.

    "DERHAL ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

    Şefik Aygöl, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "600 bin nüfusu aşkın bir memleketi yazarken araştırmaksızın gerçeklerle bağdaşmayan bir haberi kaleme alan ve bu haberi yaptıran anlayışı ve haberciliği kınıyorum.. Derhal özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

    VERİLER BATMAN'I 36. SIRADA GÖSTERİYOR

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Veri Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli 'nın "Cevap yazmak için onların yapmadığını ben yaptım. İlk önce ödevime çalıştım. Şimdi gelelim bilimsel verilere; 1) 2018-2019 rakamlarına göre toplamda 6 bin 748 kişi intihar etmiştir. Batman binde 7,3 ile 36. sıradadır. En üstten başlarsak YÜZDE 14,3 ile İstanbul, sonra Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'dır" tweetini paylaşan Aygöl, bunun üzerine, "Işıl Özgentürk ve Cumhuriyet'e duyurulur, Sayın Hakan Sakallı 15 dakikada araştırarak Batman'ın intihar vaka sayısında 36. sırada olduğunu tespit etmiş… Batman ülkemizin 35. Büyük vilayeti olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Batmanlılardan derhal özür dilenmelidir" dedi.

    Sabah/ Sema Alim Dalgıç

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