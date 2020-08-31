21 EYLÜL'DE OKULLAR HANGİ SINIFLARA AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak; "Sağlık Bakanlığımız 'okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur' derse biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül'de yüz yüze eğitimi başlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda olacağı henüz belli değil. Ancak Bakan Selçuk özellikle 1. sınıf öğrencilerinin okula alışması için onara yönelik çalışma yapmak istediklerini söylemişti.

Okullarda 2 bin denetmen görev alacağını kaydeden Bakan Selçuk, hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu, belirli listelerle ortaya koyduğunu açıkladı. Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Selçuk, "Çok aşamalı bir çalışmayı sürdürürken farklı değerlendirmelerde yapılıyor. Diyelim ki okul bu belgeyi aldı. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu" diye konuştu.