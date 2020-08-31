Okullar hangi sınıflar gidecek? İlkokul ortaokul lise okullar ne zaman açılıyor? 8. 12. sınıflar okula gidecek mi? Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte gözler yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olan 21 Eylül'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada seyreltilmiş eğitim modelini duyurmuştu. Peki, okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul ortaokul lise okullar ne zaman açılıyor?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
31 Ağustos tarihinde uzaktan telafi eğitimi başladı. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
21 EYLÜL'DE OKULLAR HANGİ SINIFLARA AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak; "Sağlık Bakanlığımız 'okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur' derse biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül'de yüz yüze eğitimi başlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda olacağı henüz belli değil. Ancak Bakan Selçuk özellikle 1. sınıf öğrencilerinin okula alışması için onara yönelik çalışma yapmak istediklerini söylemişti.
Okullarda 2 bin denetmen görev alacağını kaydeden Bakan Selçuk, hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu, belirli listelerle ortaya koyduğunu açıkladı. Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.
Selçuk, "Çok aşamalı bir çalışmayı sürdürürken farklı değerlendirmelerde yapılıyor. Diyelim ki okul bu belgeyi aldı. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu" diye konuştu.
Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabamız var. Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz Bilim Kurulu ile konuşuyoruz. Öğrencilerin öğrenme kayıpları nereye evrilecek, bizleri hangi riskler bekliyor, velilere yönelik ne tür çalışmalar yapmalıyız, bunları düşünüyoruz. Hangi okulumuz hazır bunlara bakacağız.
Çocuklarımızın okul özlemini gidereceği günlere hasretiz. Bu çalışmalar konusunda bütün Türkiye'nin büyük bir hazırlık içinde olduğunu söylemekten memnuniyet duyarım."
Bakan Selçuk, "Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olacak" dedi.
Bakan Selçuk, "Biz çocuklarımızı mağdur etmeyiz. Bilim Kurulu ile beraber ki bu sadece Sağlık Bakanlığı ve MEB'in işi de değil. İlgili tüm kamu kuruluşları bir ortak değerlendirme ortaya koyuyor ve neticesinde kararlar veriliyor. Bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağını kararlaştırırız. Onlar normal derslerine devam etsinler. Bütün konular zaten onlar için hazır olarak var" diye konuştu.
Selçuk, "Uzaktan eğitim konusunda bizim temaslarımız ve yapılan görüşmeler neticesinde de özel okulların birtakım kararlar ortaya koymasını bekliyoruz. Velilerimizin haklı taleplerinin alınması şart" dedi.
Bakan Selçuk, "Okulların bir an önce açılması için her cephede çalışıyoruz. Açılması noktasında gereken tedbirleri alıyoruz ama bütün toplumdan da beklentimiz var. Okulları beraber açacağız dememizin de temel prensibi bu" diye konuştu.
İLK DERS ZİLİ ÇALDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zilini çaldı. Selçuk, "Eğitime hoş geldiniz çocuklar, okullarınıza, sınıflarınıza da sağlıkla gelmeniz dileğiyle" dedi.
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılışı nedeniyle Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Bakan Selçuk, öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı.
Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından bir sınıfta çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "Ders zilimiz çaldı. Ben okuldayım. Öğretmenlerimiz okulda. Çocuklarımız ekran başında uzaktan eğitimdeler. Bilelim ki eğitim başladı... Eğitime hoş geldiniz çocuklar, okullarınıza, sınıflarınıza da sağlıkla gelmeniz dileğiyle" dedi
Uzaktan eğitimin 18 Eylül Cuma gününe kadar sürmesi, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime 'aşamalı ve seyreltilmiş' şekilde geçilmesi planlanıyor.