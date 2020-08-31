EBA TV canlı izle! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı izle! EBA TV canlı yayın günün konusu oldu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte EBA TV frekans bilgileri araştırılıyor. Öğrenciler, veliler, öğretmenler için yeni bir eğitim yılı heyecanı başlıyor. Eğitim yılı ilk olarak uzaktan eğitim ile başlayacak, ardından bakanlığın uygun bulması halinde 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilecek.
EBA TV CANLI İZLE!
Aşağıdaki bağlantıdan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise sınıflarının canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz.
EBA TV İLKOKUL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV LİSE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV HANGİ KANALDA?
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.
EBA TV DERS PROGRAMI
31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00'da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00'da 11:00'a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti.
Liseler için ise 09:00'da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.
EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.
EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr'ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.
Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:
EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla.
Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.