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    • 30.08.2020 11:09
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    'dan yeni provokasyon: feribotuyla Meis Ada'sına asker gönderdiler

    'de askeri ve siyasi gerilim had safhaya ulaşırken, yeni bir provokasyona imza attı. Yunan ordusu, 'ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis adasına asker konuşlandırdı. leri taşıyan feribotla bölgeye gelen askerlerin fotoğrafları uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi.

    Yunanistan'dan yeni provokasyon: Meis Ada'sına asker gönderdiler

    Oruç Reis'in 'de sismik arama çalışma faaliyetlerine başlaması 'da büyük paniğe neden oldu.

    Bölgede çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan son olarak silahlandırılması yasak olan Meis Adası'na feribotlarıyla asker konuşlandırdı.

    Fransız haber ajansı AFP tarafından servis edilen görüntülere göre, Yunan askerlerinin adaya turist feribotları ile geldiği görülüyor.

    Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor.

    YUNANİSTAN ADALARI SAVAŞA HAZIRLIYOR

    Doğu Akdeniz'deki son siyasi ve askeri gerilim, 1960 yılından bu yana adaları silahlandıran Yunanistan'ın hukuksuz adımlarının bir parçası. Bugüne kadar 18 adayı silahlandıran ve bazı adalara savaş uçağı dahi konuşlandıran Atina yönetiminin bu girişimleri için potansiyel tehdit oluşturuyor. Adaların hukuki statüsünün uzun yıllardır tartışmalı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "1947 Paris Antlaşmasında Yunanistan'a adalar konusunda sahiplik değil sadece kullanım hakkı verilmişti. Yunanistan bu kullanım hakkı karşılığında adaları kesinlikle silahlandırmayacaktı. Yunanistan fiili olarak 1947 Paris Antlaşmasını delerek adalarda işgalci durumuna gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

    YUNANİSTAN İŞGALCİ KONUMDA

    Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak adaları silahlandırdığına dikkat çeken Rumeli Balkanlar Araştırma Merkezi'nden Hasan Özkan, şöyle devam etti:

    "Ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda bir takım süreçleri bazen cevapsız bırakabilir ve zamana yayabilirler. Türkiye de bunu yapmıştır ve bugün ne kadar doğru olduğu görünmektedir çünkü Yunanistan uluslararası hukuku hiçe sayarak adaları silahlandırmış ve Türkiye'yi alenen tehdit etmektedir. Türkiye için bu bir fırsattır. Adaların hukuki statüsü tartışmalı hale gelmiştir ve Yunanistan fiili olarak 1947 Paris antlaşmasını delerek adalarda işgalci durumuna gelmiştir."

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