Pamukkale'de balonlar Türk bayrağıyla havalandı





'TRAVERTENLERİ TÜRK BAYRAKLARIYLA BULUŞTURDUK'

Bir balon şirketinin genel müdürü Muhammet Kaplan, "Bugün yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günün verdiği heyecanla bugünkü uçuşlarımızı Türk bayraklarıyla yapıyoruz. Ziyaretçilerimize de dağıttığımız bayraklarla travertenleri, Türk bayraklarıyla buluşturduk. Turistler, balon uçuşuna katılarak Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti üzerinde, gün doğumu manzarasını izleme şansı yakalıyor" dedi. Kaplan, sıcak hava balonlarının 800 metre yüksekliğe kadar çıktığını, ziyaretçilerin harika manzarayı, yüksekten izleme fırsatı bulduğunu belirterek, vatandaşları Pamukkale'ye davet etti.



'PAMUKKALE'Yİ YUKARIDAN İZLEMEK ÇOK GÜZEL BİR HİSTİ'

İstanbul'dan tatil için Pamukkale'ye gelen ve balon uçuşuna katılan Zinnur Olgun, "Pamukkale doğa harikası bir yer. Pamukkale'yi yukarıdan izlemek çok güzel bir histi. Çok mutluyum. Ailemle birlikte bu uçuşu yaptığım için çok keyif aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir uçuş yapmaktan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.