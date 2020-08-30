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    • 30.08.2020 12:40
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Nasıl atalarımız Anadolu’yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

    Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı #30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

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