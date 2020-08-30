Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı #30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.