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    • 30.08.2020 12:52
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    Göçmenlerden 'Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı' iddiası!

    sınır güvenlik güçlerinin, Avrupa’ya gitmek için ülkelerine giren, Afganistan ve uyruklu, yaklaşık 15 kişilik göçmen grubunu para, telefon gibi değerli eşyalarını alıp, dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden ’ye geri gönderdiği öne sürüldü. Komşu ülkede darp edilip Türkiye'ye itildiklerini iddia eden , "’ya gitmek istiyoruz. Bizi dövüp, geri gönderdiler. Yunanistan çok zalimdir. Çok dövdüler bizi" dedi.

    'Yunan güvenlik güçleri dövüp, eşyalarını aldı'

    'de Meriç Nehri üzerinden 'a geçerek Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler, Yunanistan sınır güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Bunun üzerine göçmenler Meriç Nehri üzerinden botlarla, 'uluslararası hukuk hiçe sayılarak' 'ye deport (sınır dışı) edildi. Afganistan ve uyruklu, yaklaşık 15 kişilik grup, Yunanistan sınırına yakın olan yakınlarına geldi. Burada, güvenlik güçleri tarafından fark edilen grup, su ve yemek verilmesinin ardından barınmaları için Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.

    'DÖVDÜLER, PARAMIZI ALIP, TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

    Yunanistan'da eşyalarının alınıp, dövüldüklerini söyleyen , "'ya gitmek istiyoruz. Bizi dövüp, geri gönderdiler. Yunanistan çok zalimdir. Çok dövdüler bizi. Ondan sonra bizi zorla bota bindirip, Meriç Nehri'nden Türkiye'ye ittiler. Burada bir arkadaşımız çok hastalandı. Yunanistan'da bu arkadaşımıza su bile vermediler. Para, telefon her şeyi aldılar" dedi. Pakistanlı İsa Yakubi ise "Yunanistan çok kötü davranıyor. Yiyecek ekmeğimiz yok. Almanya'ya gitmek istiyorum. Paramız yok. Çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

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