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    • 29.08.2020 14:26
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    Son dakika: Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor: 1 milyon lira ödülle aranan terörist örgütten kaçtı

    Son dakika haberine göre, terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu listede yer alan 'nın sözde "" kod adlı terörist Vedat Demir örgütten kaçtı.

    1 milyon lira ödülle aranıyordu: Örgütten kaçtı

    , bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'nın sözde "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir'in örgütten kaçtığını bildirdi.

    Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle yurt içi ve yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın alt kadrolarının yanı sıra sözde üst düzey sorumlularının da örgütten kopuşları devam ediyor.


    Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu kategoride bulunan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Demir, örgütün çöküş ve dağılma sürecine girmesi, çok sayıda kayıp vermesi, yaşadıkları tedirginlik ve moral bozukluğu nedeniyle örgütle bağlantılarını kopardı.

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