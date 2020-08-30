İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak çalışan iki şüpheli rüşvetçi çıktı. Gittikleri iki farklı işyerinde yaptıkları denetim sonucu ceza gerektiren durumları rüşvetle örtbas etme teklifinde bulunan şüpheliler hakkında iki farklı iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ilk iddianameye göre, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak çalışan şüpheliler Ahmet Ö. ve Furkan T.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müşteki Faısal K.'nın araç kiralama ve danışmanlık işi yaptığı iş yerine gittikleri kaydedildi.

50 BİN CEZA KESECEĞİZ

Şüphelilerin müştekiye görev kimliklerini gösterdikleri, daha sonra iş yeri ile ilgili belgeleri inceledikleri, iş yerinde bulunan iki kişiyi göstererek bu şahısların çalışma izinleri olmadığını, bundan dolayı 50 bin ceza yazacaklarını müştekiye söyledikleri belirtildi.

"6 BİN VER CEZA KESMEYELİM"

Müştekinin bu kişilerin iş yerinde çalışmadıklarını belirterek itiraz ettiği, şüphelilerin müştekiye 6 bin lira vermesi halinde ceza yazmayacaklarını söyledikleri ifade edildi. Faısal K.'nın bunu kabul etmediği, Ahmet Ö. ve Furkan T.'nin de '20 bin lira İŞKUR için, 30 bin de Sosyal Güvenlik Kurumu için tutanak düzenleyeceğiz' diyerek olay yerinden ayrıldıkları belirtildi.

Savcılıkça, şüphelilerin suç yerinin bulunduğu mahalde resmi olarak denetleme yapma görevi olmadığı, ancak şüphelilerin bünyesinde çalıştıkları kurumun müştekinin iş yerini denetleme görev ve yetkisinin olduğu kaydedildi. Şüphelilerin müştekinin iş yerine gittiklerinde mesleki kimliklerini gösterdikleri, müştekinin olay anında hukuka aykırı bir zeminde olduğuna dair herhangi bir delil olmadığı belirtildi.

Şüphelilerin eylemlerinin iştirak halinde görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanıp izinsiz işçi çalıştırma sebebiyle 50 bin lira ceza yazacaklarını söyleyerek icbar ettikleri müştekiden 6 bin lira menfaat temin etmeye yönelik olduğu anlatıldı. Bu eylemin irtikap suçunu oluşturduğu, müştekinin şüphelilerin teklifini kabul etmemesi nedeniyle irtikap suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi.

Şüphelilerden Ahmet Ö. ve Furkan T. alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Denetime gittiklerini, ancak böyle bir konuşmanın kesinlikle aralarında geçmediğini ileri sürdü. Savcılıkça, şüphelilerin 'İrtikap Suçuna Teşebbüs' suçundan cezalandırılması istendi.

AYRI BİR DAVA DAHA

Yine şüpheliler Ahmet Ö. ve Furkan T. hakkında 'Rüşvet almak ve vermek' suçundan başka bir soruşturma yürütüldüğü ve bu konuyla ilgili de dava açıldığı öğrenildi. İddiaya göre şüpheliler, müşteki Wasım A.'nın lokantasına gitti. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olan iki şüpheli burada kimliklerini gösterdi. Şüpheliler, işyeri çalışanlarının ikamet tezkerelerinin ve çalışma izinlerinin olmadığını, bununla alakalı çok yüksek miktarda para cezası olduğunu söyledi.

AÇIK AÇIK RÜŞVET İSTEDİ

Yine iddiaya göre, Furkan T., işyeri içerisinde müştekiyi kenara çekerek "Bunu kendi aramızda halledebiliriz, sen bize ne zaman 6 bin lira verebilirsin, 6 bin lira verirsen sana işlem yapmayız" dedi. Furkan T., olaydan yarım saat sonra işyerinin müştemilatında 2 bin 500 lira parayı aldı. "Bu para yetmez, pazartesi günü tekrar geleceğiz. 3 bin 500 lira daha ayarla" dediği ileri sürülen Furkan T. müştekinin cep numarasını aldı. Kısa süre sonra aranan müştekiye "SGK görevlisiyim, parayı ayarladın mı gelip alacağım" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Ahmet Ö. ve Furkan T. yeniden iş yerine gelerek 500 lira aldı. Şüpheliler yine iddiaları reddederek olayın gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Şüpheliler iki suçtan ayrı ayrı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sabah/ Sema Alim Dalgıç