Lozan Antlaşması maddeleri nelerdir? Lozan Antlaşması ne zaman imzalandı, önemi nedir?

LOZAN ANTLAŞMASI MADDELERİ VE SONUÇLARI

Sınırlarımız resmi olarak belli oldu. Güney sınırımız Hatay hariç çizildi. Daha sonra Hatay'da anavatana katıldı.

Komisyon başkanının Türk olması koşuluyla boğazların denetimi uluslararası bağımsız bir komisyona bırakıldı.

Azınlıkların okulları konusundaki sorun da yabancı okulların Milli Eğitim'e bırakılmasıyla aşıldı. Burada Fransa, Rusya, İtalya ve İngiltere gibi devletlerin iç işlerimize karışmaları engellendi.

Nüfus mübadelesi ile Türkiye'de yaşayan Rum azınlıklar ile Balkanlar'da yaşayan Türkler mübadele ile yer değiştirildi.

Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Fener Rum Patrikhanesinin siyasi yetkileri alındı.

Yine Avrupa devletlerinin iç işlerimize müdahelesinin engellenmesi için azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayıldı.

Gökçeada, Tavşan Adası ve Bozcaada Türkiye'ye verildi. Yunanistan savaş tazminatı gereği Bosna ve Karaağaç köyünü Türkiye'ye bırakıldı.