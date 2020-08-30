Lozan Antlaşması maddeleri nelerdir? Lozan Antlaşması ne zaman imzalandı, önemi nedir?

TBMM ile İtilaf Devletleri arasında yer alan Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya'nın da katıldığı Lozan Antlaşması maddeleri en çok merak edilen bilgilerden biri. 24 Temmuz 1923 yılnda imzalanan ve 6 Ağustos 1924'te yürürlüğe giren Lozan Antlaşması hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İşte Lozan Antlaşması maddeleri, önemi ve sonuçları…
LOZAN ANTLAŞMASI ÖNEMİ NEDİR?
Lozan Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu ve Müttefik Devletler Fransa Cumhuriyeti, İngiltere Krallığı, İtalya Krallığı, Japonya İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı ve Romanya Krallığı arasında, Birinci Dünya Savaşı'nın başından bu yana olan anlaşmazlıkları çözümlemek için yapıldı.
Lozan Antlaşması'nın orijinal dili Fransızca.
Lozan Antlaşması ile beraber, maddeleri Osmanlı İmparatorluğu için son derece ağır olan Sevr Antlaşması geçersiz sayıldı.
Lozan Antlaşması sayesinde tüm taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları tanımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan tüm haklarından feragat etti ve karşılığında Müttefik Devletler, Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini resmi olarak tanıdı.
Türkiye 23 Ağustos 1923'te, Yunanistan 25 Ağustos 1923'te, İtalya 12 Mart 1924'te, Japonya 15 Mayıs 1924'te ve Birleşik Krallık 16 Temmuz 1924'te Lozan Antlaşması'nı onayladı ve 6 Ağustos 1924 itibariyle geçerli sayıldı.
LOZAN ANTLAŞMASI MADDELERİ VE SONUÇLARI
Sınırlarımız resmi olarak belli oldu. Güney sınırımız Hatay hariç çizildi. Daha sonra Hatay'da anavatana katıldı.
Komisyon başkanının Türk olması koşuluyla boğazların denetimi uluslararası bağımsız bir komisyona bırakıldı.
Azınlıkların okulları konusundaki sorun da yabancı okulların Milli Eğitim'e bırakılmasıyla aşıldı. Burada Fransa, Rusya, İtalya ve İngiltere gibi devletlerin iç işlerimize karışmaları engellendi.
Nüfus mübadelesi ile Türkiye'de yaşayan Rum azınlıklar ile Balkanlar'da yaşayan Türkler mübadele ile yer değiştirildi.
Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Fener Rum Patrikhanesinin siyasi yetkileri alındı.
Yine Avrupa devletlerinin iç işlerimize müdahelesinin engellenmesi için azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayıldı.
Gökçeada, Tavşan Adası ve Bozcaada Türkiye'ye verildi. Yunanistan savaş tazminatı gereği Bosna ve Karaağaç köyünü Türkiye'ye bırakıldı.