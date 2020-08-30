İstanbul 30 Ağustos Pazar bugün otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı? Sorusu İstanbul'daki vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Zafer Bayramı kutlaması yapmak isteyenler toplu taşımalara bedava binip binemeyeceğinin araştırmasını yapıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur gibi toplu taşımalara ücretsiz binilebilecek mi?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ULAŞIM BEDAVA MI?
Marmaray ulaşımının ücretsiz olacağına dair bir karar bulunmazken diğer toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı biliniyor.
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. Bugünlerde toplu taşımaya ek seferler de konulacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.