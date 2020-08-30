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    • 30.08.2020 09:16
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    'da 65 bin e koronavirüs testi yapıldı

    'da, 1 Temmuz itibarıyla na kapıların yeniden açılmasıyla tatile gidip, dönenler ile 65 bin yabancı e koronavirüs testi yapıldı. ’nda ve Laboratuvarı dışında artık özel hastaneler ve otellerde de test yapılabiliyor.

    65 bin turiste test yapıldı!

    'nin en çok yabancı ağırlanan kenti 'da, Fraport-TAV Uluslararası , koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından itibaren hem iç hem de dış hatlarda uçuşların durdurulmasının ardından 1 Haziran itibarıyla iç hat uçuşlara, 1 Temmuz'da da dış hat uçuşlara yeniden açıldı. başta olmak üzere bazı ülkelerin tatile giden vatandaşlarına dönüşte test ya da 14 gün karantina zorunluluğu uygulama kararına yönelik Müdürlüğü'nce Antalya Havalimanı'nda ve Laboratuvarı kuruldu. Test merkezi 1 Temmuz itibarıyla da hizmete başladı.

    TEST ÜCRETİ 15 EURO

    Havalimanın 1'inci Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu Çıkış Kapısı'nda kurulan test merkezinde yabancılar için 15 euro test ücreti belirlendi. Yaklaşık 90 metrekarelik alanda, günlük 400-500 test kapasiteli merkezde, hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 20 kişilik personel bulunuyor.

    SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ OTELLERDE ALINABİLİYOR

    Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. , 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreçte koronavirüs testi yaptıran turist sayısının 65 bine ulaştığını açıkladı. Dr. Hülür, Havalimanı Test Merkezi'nin yanı sıra artık otellerde de sağlık ekipleri tarafından sürüntü ve numune alınarak, bulundukları bölgedeki özel hastaneler ve kamu hastanelerine ait laboratuvarlarda test yaptırılabildiğini kaydetti.

    12 LABORATUARDA TEST YAPILIYOR

    Alanya, Side, Kemer, Belek gibi bölgelerde artık otellere 8'i özel, 4'ü kamu toplam 12 laboratuvardan gönderilen sağlık ekiplerinin turistlerden sürüntü örnekleri alarak test yapabildiğini belirten Dr. Hülür, "Yaklaşık 4- 8 saat içerisinde yurt dışı çıkış amaçlı test sonuçları verilebiliyor. Tüm laboratuvarlar 7/24 hizmet veriyor. Böylelikle süreç daha da hızlandı ve bekleme yok. Her bölgede alınan sürüntü örnekleri bölgesindeki laboratuvarda sonuçlandırılabiliyor" dedi.

    600 TURİSTTE YÜKSEK ATEŞ

    Ayrıca turistlerin ndan Antalya'ya gelişlerinde Antalya Havalimanı'nda termal kameralarla kontrol edildiklerine dikkat çeken Dr. Ünal Hülür, termal kameralarda ateşi yüksek çıkan veya şüpheli semptomu olan kişilere de test yapıldığını söyledi. Dr. Hülür, 1 Temmuz'dan bugüne kadarki süreçte termal kameralar tarafından 600 kişide yüksek ateş belirlendiğini ve bu kişilere test yapıldığını dile getirdi.

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