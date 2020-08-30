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    • 30.08.2020 10:16
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    Bayramı, ve yaşatılacak!

    Büyük Taarruz'un 98. yılına özel program belli oldu. Bayramı Coşkusu, ve yaşatılacak. Başkan ’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabulü ile devam edecek kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sürecek. İşte haberin detayı...

    30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna özel program! Zafer göklere yazılacak...
    Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı 'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp tebrikleri kabulü ile devam edecek kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sürecek.

    30 Ağustos saat 20:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel bir konser gerçekleştirilecek.

    Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

    Büyük Zafer, 300 İHA ile Göklere Yazılacak

    Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek.

    Türk milletinin Kurtuluş Savaşındaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

    Dijital Gösterim Merkezlerinde 30 Ağustos Zaferi

    İletişim Başkanlığının , Çanakkale, Samsun, Konya, , Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

    30 Ağustos Zaferinin anlam ve önemini unutturmamak adına liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek.

    30 Ağustos Zaferinin, sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor.

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    Haberler Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak!
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